Οι Λέικερς αντικατέστησαν τα δαχτυλίδια του Μεντβεντένκο που είχε πουλήσει για να βοηθήσει την Ουκρανία (vid)

Τον περασμένο Αϋγουστο δημοπρατήθηκαν τα δύο δαχτυλίδια πρωταθλήματος του Μεντβεντένκο προκειμένου να βοηθήσει την Ουκρανία, αλλά οι Λέικερς αποφάσισαν να του τα αντικαταστήσουν!

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν άφησε καθόλου αδιάφορο τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα, Σλάβα Μεντβεντένκο, ο οποίος ήθελε να βοηθήσει την πατρίδα του πουλώντας τα δύο δαχτυλίδια πρωταθλητή που είχε κατακτήσει με τους Λος Άντζελες Λέικερς, το 2000 και το 2001.

Συγκεκριμένα είχαν δημοπρατηθεί έναντι 253.534 δολαρίων, χρήματα τα οποία έδωσε στην Ουκρανία ως ενίσχυση για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει εξαιτίας του πολέμου. Όμως πέντε μήνες αργότερα και ύστερα από πρωτοβουλία της Τζίνι Μπας, οι Λέικερς αποφάσισαν να αντικαταστήσουν τα δύο δαχτυλίδια και να του δώσουν καινούργια!

Lakers governor Jeanie Buss just presented Slava Medvedenko with replacement championship rings at a Lakers fan event after he sold his to help his home country of Ukraine fight the war against Russia. pic.twitter.com/qOdRWomV5w