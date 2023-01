Οι Ορλάντο Μάτζικ σταμάτησαν το νικηφόρο σερί των Μπόστον Σέλτικς κερδίζοντας με 113-98, σε μια βραδιά που έκλεψε την παράσταση ο Τζόναθαν Άιζακ ο οποίος επέστρεψε στα παρκέ ύστερα από 2.5 χρόνια!

Ο χρόνος για τον Τζόναθαν Άιζακ είχε σταματήσει στην «φούσκα» του Ορλάντο στις 2 Αυγούστου 2020, όταν και είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα!

Έκτοτε έπρεπε να περιμένει 2.5 χρόνια και να περάσουν 211 ματς στο ΝΒΑ προκειμένου να αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα των Μάτζικ. Κάτι που έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (24/1) και πιο συγκεκριμένα στο παιχνίδι του Ορλάντο με την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Βοστόνη. Συγκεκριμένα πέρασε στο παρκέ ύστερα από πέντε λεπτά αγώνα και όπως ήταν λογικό και επόμενο, γνώρισε την αποθέωση από το κοινό στη Φλόριντα.

