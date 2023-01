Οι πρωταγωνιστές του Breaking Bad, Μπράιαν Κράνστον (aka Γουόλτερ Γουάιτ) και ο Άαρον Πολ (aka Τζέσι Πίνκμαν) βρέθηκαν στον αγώνα των Ρόκετς με τους Χόρνετς και πόζαραν στο πλευρό του Μπόμπαν Μαριάνοβιτς.

Το Breaking Bad ξεκίνησε το 2008 και εξελίχτηκε σε μια από τις δημοφιλέστερες και πιο πετυχημένες σειρές όλων των εποχών, σαρώνοντας τα βραβεία Emmy κατά τη διάρκεια της προβολής του απόλυτου βασιλιά της τηλεοπτικής μεθαμφεταμίνης.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης 19/1, οι πρωταγωνιστές του BB, ο Μπράιαν Κράνστον και ο Άαρον Πολ βρέθηκαν στο Toyota Center και φυσικά δεν πέρασαν απαρατήρητοι, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους των Ρόκετς και τη μασκότ των γηπεδούχων που εμφανίστηκε με το εσώρουχο, όπως ακριβώς εμφανίζεται ο Γουόλτερ Γουάιτ στην πρώτη σκηνή της σειράς!

Μετά από το τέλος του ματς, οι δυο ηθοποιοί πόζαραν μαζί με τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς.

Bryan Cranston and Aaron Paul are courtside in Houston tonight! 🎬#NBACelebRow pic.twitter.com/UJ4JQo3hdc