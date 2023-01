Οι έξι υποψήφιες ομάδες για τον Μπογκντάντοβιτς

Ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς αναμένεται να γίνει διαθέσιμος για ανταλλαγή από τους Πίστονς και ήδη έξι ομάδες ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Κροάτη σκόρερ.

Ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, αλλά δεν θα μείνει για αρκετό καιρό εκεί και οι Μιλγουόκι Μπακς προβάλλουν ως ένας από τους πιο πιθανούς προορισμούς του.

Σύμφωνα, λοιπόν με τον Shams Charania, εκτός από τα «Ελάφια», για τον Κροάτη ενδιαφέρονται επίσης οι Ράπτορς, οι Λέικερς, οι Πέλικανς, οι Καβαλίερς και οι Μάβερικς.

Φέτος ο Μπογκντάνοβιτς μετράει 21.2 πόντους με 41.5% στο τρίποντο, 3.6 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ μ.ό.



The Raptors, Lakers, Pelicans, Bucks, Cavaliers and Mavericks are among the teams registering interest in Bojan Bogdanovic, sources tell @ShamsCharania.https://t.co/QOgGyX7moP pic.twitter.com/1kpxi9KEkT