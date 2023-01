Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς θα δοκιμάσει να κερδίσει ένα συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Λέικερς, κάνοντας προπόνηση την Παρασκευή (13/1) με τους πρωταθλητές του 2020.

Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς θα επιχειρήσει να κερδίσει για άλλη μία φορά την εμπιστοσύνη των Λος Άντζελες Λέικερς. Το είχε κάνει τη σεζόν 2019-2020, αλλά υπέστη ρήξη αχίλλειου το καλοκαίρι, πριν την έναρξη της προετοιμασίας.

Και το όνειρο χάθηκε. Πλέον ο 32χρονος σέντερ είναι χωρίς ομάδα, σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της σεζόν και θα κάνει προπόνηση με τους Λέικερς την Παρασκευή (13/1), προκειμένου να τους πείσει ότι αξίζει να παίξει μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Άντονι Ντέιβις.

Ο Κάζινς κάνει ατομικές προπονήσεις στο Λας Βέγκας και υποστηρίζει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Από τις 5 Ιανουαρίου και μετά οι ομάδες έχουν δικαίωμα να δώσουν και 10ήμερα συμβόλαια και δεν αποκλείεται ο Κάζινς να λάβει ένα απ' αυτά.

