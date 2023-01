Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς των Λος Άντζελες Λέικερς και ο Ντόνοβαν Μίτσελ των Κλίβελαντ Καβαλίερς είναι οι παίκτες της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή, αντίστοιχα.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς οδήγησε τους Λος Άντζελες Λέικερς σε ρεκόρ 4-0, μετρώντας σε αυτά τα ματς 35 πόντους, 8.7 ριμπάουντ και 7.7 ασίστ, στην ηλικία των 38 ετών στην 20ή σεζόν του στο NBA. Και πήρε τον τίτλο του παίκτη της εβδομάδας για τη Δυτική περιφέρεια.

Στην Ανατολή δεν υπήρξε μεταβολή. Με τον... διαβολεμένο Ντόνοβαν Μίτσελ να μετράει (στο 3-1 των Καβαλίερς) 37.7 πόντους, 7.3 ασίστ και 5.3 ριμπάουντ!

