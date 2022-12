Ο Τζόρνταν Πουλ είναι... άλλος άνθρωπος όταν ο Στιβ Κερ τον ξεκινάει βασικό, με τελευταίο παράδειγμα την εμφάνιση του κόντρα στους Γκρίζλις.

Νιώθει πολύ καλύτερα ο γκαρντ των Γουόριορς όταν είναι πενταδάτος. Ο Τζόρνταν Πουλ εντυπωσίασε στη νίκη των πολεμιστών απέναντι στους Γκρίζλις και έδειξε ξανά πως έχει εξαιρετική ψυχολογία όταν ξεκινά βασικός από τον Στιβ Κερ. Απέναντι στην παρέα του Τζα Μοράντ είχε 32 πόντους με τρία τρίποντα, ενώ στα ματς που έχει ξεκινήσει στην πεντάδα του Κερ, μετρά 26 πόντους κατά μέσο όρο. Αριθμοί που έχουν ορισμένοι superstar της λίγκας.

Επιπλέον έγινε ο τρίτος παίκτης των Γουόριορς, σε ηλικία 23 ετών ή νεότερος με 30άρα σε παιχνίδι Χριστουγέννων. Έτσι μπορεί να... κοιτάζει στα μάτια τους άλλους δύο θρύλους του Γκόλντεν Στέιτ που είναι στη λίστα. Ο ένας είναι ο Ρικ Μπάρι το 1966 και ο δεύτερος ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν το 1959.

Βέβαια θα πρέπει να σταθούμε και στο στιγμιότυπο που ο Στεφ Κάρι με πολιτικά έχει πάει δίπλα στον Πουλ και του δίνει συμβουλές. Αν παίρνεις συμβουλές από τον καλύτερο του είδους, πως να μην κάνεις ματσάρα;

Jordan Poole is the third Warriors player, at age 23 or younger, with a 30-point game on Christmas Day.



The other two...



Rick Barry (1966) and Wilt Chamberlain (1959). pic.twitter.com/M940CBYBPn