Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα βρίσκεται στις κονσόλες μόνο χάρη στο ΝΒΑ 2Κ, αλλά από εδώ και στο εξής θα αποτελεί και χαρακτήρα στο διάσημο video game, Fortnite.

Ο ίδιος ο Γιάννης «ανέβασε» στα social media το teaser από τη συμμετοχή του στο Fortnite, όπου θα εμφανίζεται με διπλό outfit.

Φυσικά οι παίκτες μπορούν επιλέξουν όποιον από τους δύο χαρακτήρες επιθυμούν και φυσικά να τον πλαισιώνουν με τα ανάλογα αξεσουάρ που θα παρέχονται μέσα στο παιχνίδι. Ο Αντετοκούνμπο ουσιαστικά έκανε... παρέα και σε άλλους διάσημους αθλητές που έχουν πάρει τον δικό τους χαρακτήρα στο Fortnite, όπως είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Πάτρικ Μαχόουμς του NFL και η τενίστρια Ναόμι Οσάκα.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το trailer του Έλληνα σούπερ σταρ του ΝΒΑ ο οποίος υποδύεται... τον εαυτό του εις διπλούν.

Last night, I had the craziest dream...@FortniteGame #EpicPartner pic.twitter.com/XtCqwPs24V