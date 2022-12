Ντουράντ: «Σέβομαι την EuroLeague αλλά δεν νομίζω να παίξω στην Μπαρτσελόνα» (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ τόνισε πως τρέφει μεγάλο σεβασμό στην EuroLeague και παρακολουθεί συχνά τους αγώνες της αλλά ξεκαθάρισε ότι πολύ δύσκολα θα κλείσει την καριέρα του στην Ευρώπη με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Το 2019 ο Κέβιν Ντουράντ συμμετείχε στην εκπομπή μαγειρικής του Σερζ Ιμπάκα και ξεστόμισε τη μεγάλη κουβέντα όσον αφορά το μέλλον: «Θα ήθελα να παίξω στο εξωτερικό στην τελευταία μου χρονιά. Να αγωνιστικό εκτός ΝΒΑ. Θα ήθελα να παίξω στην Μπαρτσελόνα. Η ισπανική λίγκα είναι η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο. Έχουν ωραία ματς. Η EuroLeague είναι αρκετά καλή. Κάθομαι στην τηλεόραση, βλέπω τους αγώνες και το ονειρεύομαι. Μπορεί να το δοκιμάσω».

Ο KD επανήλθε επί του θέματος, όταν ρωτήθηκε σχετικά από Ισπανούς δημοσιογράφους. Σε ερώτηση, λοιπόν για το αν εξακολουθεί να έχει την ίδια άποψη, ο σταρ των Μπρούκλιν Νετς είπε: «Ήμουν ενθουσιασμένος τότε. Είχα κερδίσει το πρωτάθλημα τα προηγούμενα χρόνια, έπαιζα πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι όταν φτάνεις το peak σου ως παίκτης του NBA αρχίζεις να σκέφτεσαι το τέλος, για αυτό είπα κάτι τόσο τρελό. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την EuroLeague, έχω φίλους εκεί, λατρεύω να βλέπω παιχνίδια, αλλά δεν νομίζω να κλείσω την καριέρα μου στην Μπαρτσελόνα, παρ' όλο που είχε ακουστεί πολύ ωραίο όταν το είχα πει».

