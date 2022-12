Οι Σανς δεν... πατάνε καθόλου καλά τον τελευταίο καιρό και σε αρκετά ματς δεν είναι καν ανταγωνιστικοί, προβληματίζοντας με την απόδοση τους.

Την χειρότερη περίοδο ντεφορμαρίσματος μέσα στη σεζόν βιώνουν οι Σανς, οι οποίοι πηγαίνουν από ήττα σε ήττα και δείχνουν ανήμποροι να αντιδράσουν, ενώ τον τελευταίο καιρό είναι αναγκασμένοι να παίξουν και χωρίς τον ηγέτη τους, Ντέβιν Μπούκερ.

Το Φοίνιξ έχει χάσει με 20 πόντους διαφορά από τους Μάβερικς, με 28 από τους Σέλτικς, με 11 και 6 πόντους στα δύο ματς από τους Πέλικανς και με 14 από τους Ρόκετς. Δηλαδή χάνουν με 15.8 πόντους κατά μέσο όρο στα τελευταία πέντε ματς και προβληματίζουν με την απόδοση τους πάνω στο παρκέ.

O Έιτον έχει βγει μπροστά στις τρεις από τις πέντε αναμετρήσεις, όντας πρώτος σκόρερ και ριμπάουντερ της ομάδας, όμως δεν ήταν αρκετός για να έρθει έστω ένα ροζ φύλλο αγώνα. Σίγουρα χρειάζεται να ανέβει και ο Κρις Πολ στον τομέα του σκοραρίσματος, αφού σε ορισμένα ματς είναι μονοψήφιος και τώρα που λείπει ο Μπούκερ, οι Σανς δεν έχουν την πολυτέλεια να έχουν και το Νο.2 στην ιεραρχία... πεσμένο στα στατιστικά.

Όλα αυτά για μια ομάδα που αποτελεί ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος φέτος στο ΝΒΑ.

