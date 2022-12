Η συγκινητική αγκαλιά του Μόντι Γουίλιαμς στον Στέφεν Σάιλας, με τον δεύτερο να επιστρέφει ύστερα από τον θάνατο του πατέρα του στους πάγκους, ήταν η στιγμή που σημάδεψε το παιχνίδι των Ρόκετς με τους Σανς.

Ο Πολ Σάιλας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών, όμως ο γιος του Στέφεν παραμένει στο ΝΒΑ για να αφήσει το δικό του αποτύπωμα.

Ο κόουτς των Ρόκετς οδήγησε την ομάδα του στην πέμπτη σερί εντός έδρας νίκη της, επικρατώντας των Σανς με 111-97. Όμως η στιγμή που σημάδεψε την αναμέτρηση ήταν η αγκαλιά του με τον Μόντι Γουίλιαμς αμέσως μετά το φινάλε.

Οι δυο τους είχαν μία συγκινητική αγκαλιά στο κέντρο του γηπέδου, στο πρώτο παιχνίδι του Στέφεν Σάιλας μετά τον θάνατο του πατέρα του. Φυσικά ο Σάιλας λύγισε και με δακρυσμένα μάτια έσκυψε στον ώμο του Γουίλιαμς.

Monty Williams and Stephen Silas shared a hug after the Rockets' victory. ❤️



Tonight was Silas' first game back since the death of his father Paul Silas over the weekend.pic.twitter.com/xM4HTd35Pb