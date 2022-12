Για πολλά χρόνια ακόμα σκοπεύει να βρίσκεται στο ΝΒΑ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, όπως αποκάλυψε ο συμπαίκτης του στους Λέικερς, Ντένις Σρέντερ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, με τον Άντονι Ντέιβις και τον ΛεΜπρόν Ντέιβις να τους οδηγούν. Ο Ντένις Σρέντερ μίλησε σε συνέντευξή του στα γερμανικά, δίνοντας μία... αποκλειστική πληροφορία για την καριέρα του ΛεΜπρόν.

Σύμφωνα με τον Σρέντερ, λοιπόν, ο «βασιλιάς» δε σκοπεύει να κρεμάσει τα παπούτσια του σύντομα, αφού θέλει να παίξει ακόμα 5-7 χρόνια και να αποσυρθεί στα 45 του.

Άλλωστε είναι γνωστή η πρόθεση του Τζέιμς να αγωνιστεί δίπλα στον γιο του, που την ερχόμενη σεζόν θα μπει στη διαδικασία του Draft και ενδεχομένως να προκαλέσει ντόμινο trade στη λίγκα.

In an interview that came out today, Dennis Schröder said LeBron told him he wants to play 5-7 more years and retire at 45. pic.twitter.com/LJwSabGKhc