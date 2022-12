Ο Ζάιον Γουίλιαμσον εντυπωσιάζει και οι Πέλικανς έχουν πατήσει την κορυφή της Δύσης.

Αθόρυβα οι Πέλικανς έχουν βρεθεί στην κορυφή της Δύσης και δείχνουν έτοιμοι να το πάνε... μακριά φέτος, ψάχνοντας για μια σπουδαία πορεία που τους λείπει πολύ. Οι... πελεκάνοι εντυπωσιάζουν τον τελευταίο καιρό και μετρούν πέντε σερί νίκες, ενώ έχουν ρεκόρ 8-2 στα δέκα τελευταία ματς. Βρίσκονται στο 16-8, προσπερνόντας τους Σανς που έχουν 16-9.

Σε αυτό το σερί μεγάλο ρόλο παίζει ο ανανεωμένος φέτος, Ζάιον Γουίλιαμσον που οδηγέι εκ του ασφαλούς τη Νέα Ορλεάνη σε εντυπωσιακό ξεκινημα. Μετά την εμφάνιση του κόντρα στους Πίστονς, έφτασε τα έξι ματς στην καριέρα του με 25+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ, ισοφαρίζοντας τον σπουδαίο Κρις Πολ στην τέταρτη θέση στην ιστορία της Νέας Ορλεάνης.

Το... κτήνος των Πέλικανς έχει πάρει... φωτιά και μετρά τέσσερις 30άρες και μια 25άρα στα πέντε τελευταία παιχνίδια της ομάδας, ενώ σε αυτό το διάστημα έχει πετύχει και τέσσερις φορές double double. Άκουσε πολλά, επέστρεψε δριμύτερος και τώρα κάνει τους αντιπάλους να τον φοβούνται ξανά.

Zion Williamson's sixth career game with at least 25 points, 10 rebounds and 5 assists ties him with Chris Paul for fourth-most in Pelicans/Hornets history. pic.twitter.com/N0ftQhhlqF