Ο Λεμπρόν Τζέιμς δέχθηκε αποθεωτική υποδοχή στο Κλίβελαντ, με τον οργανισμό των Καβαλίερς να προβάλλει και ειδικό βίντεο για τον «βασιλιά» του ΝΒΑ.

Μπορεί πριν από μια δεκαετία να ήταν το «κόκκινο πανί» στο Κλίβελαντ μετά την περιβόητη «Decision» να αφήσει τους Καβαλίερς και να βρεθεί στο Μαϊάμι, αλλά έκτοτε μπήκε μπόλικο νερό στο αυλάκι και τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Ο Λεμπρόν είναι γέννημα-θρέμμα του Οχάιο, ενώ μετά η επιστροφή του στους Καβς συνδυάστηκε και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Πλέον ο Λεμπρόν λατρεύεται και πάλι ως «θεός» στο Κλίβελαντ, ακόμα και όταν το επισκέπτεται ως αντίπαλος με τη φανέλα των Λέικερς. Όπως ακριβώς τα ξημερώματα όπου η... άλλοτε ομάδα του φρόντισε να τον στεναχωρήσει μετά τη νίκη με 116-102. Ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου μπάσκετ είδε τους φίλους των Καβς να σηκώνονται όρθιοι και να του χαρίζουν ένα μοναδικό standing ovation, την ώρα που η ομάδα του είχε ετοιμάσει ένα αφιερωματικό βίντεο.

Εκείνος έστειλε τα φιλιά του, χαιρέτησε και δέχθηκε την αποθέωση.

All love for the 👑 in Cleveland ❤️ pic.twitter.com/wzFufz8JmM