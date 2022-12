Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... ηττήθηκε στην προσωπική μονομαχία του MVP για τον μήνα Νοέμβριο από τον Τζέισον Τέιτουμ. Οδηγεί τη Δύση ο Ντέβιν Μπούκερ.

Ο Ντέβιν Μπούκερ και ο Τζέισον Τέιτουμ είναι οι παίκτες του μήνα στο ΝΒΑ για τον Νοέμβριο αλλά και τα λιγοστά παιχνίδια του Οκτωβρίου.

Ο μεν παίκτης των Φοίνιξ Σανς μέτρησε 29 πόντους, 5.8 ασίστ και 5.3 ριμπάουντ ανά αγώνα, οδηγώντας τους «ήλιους» σε ρεκόρ 15-6, νούμερα που τους φέρνουν στην κορυφή της Δύσης.

Από την άλλη πλευρά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν όντως εντυπωσιακός αλλά αυτά που κάνει μέχρι στιγμής ο Τζέισον Τέιτουμ σε συνδυασμό με το 18-4 της Βοστώνης, τον τοποθετούν στην κορυφή.

Ο σταρ των Σέλτικς τρέχει με αριθμούς... MVP και σκοράρει 31.6 πόντους ανά αγώνα, δίπλα στα 7.8 ριμπάουντ και τις 4.5 ασίστ του. Φυσικά η Βοστώνη είναι πρώτη στην Ανατολή με τους Μπακς να μετρούν 15-5 και να βρίσκονται ακριβώς πίσω.

