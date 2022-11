O Στεφ Κάρι έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία με τη φανέλα των Γουόριορς.

Είναι ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία των Γουόριορς, ο καλύτερος σουτέρ της ιστορίας και ένας εκ των σπουδαιότερων ever στο ΝΒΑ.

Ο Στεφ Κάρι για άλλη μια φορά μπήκε σε μια ξεχωριστή λίστα, εκεί όπου υπάρχουν και άλλοι θρύλοι των πολεμιστών. Έγινε ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία των πολεμιστών με 30+ πόντους, 15+ ασίστ και 5+ ριμπάουντ σε ένα ματς. Οι υπόλοιποι είναι ο Μπαρόν Ντέιβις, Τιμ Χάρνταγουεϊ και Σλίπι Φλόιντ.

Όλοι τους εξαιρετικοί, όμως ο Κάρι τους ξεπέρασε, τους άφησε πίσω και μαζί του οι Γουόριορς ζουν τις ενδοξότερες μέρες της ιστορίας τους. Απέναντι στους Ρόκετς ο Κάρι είχε 33 με 15 ασίστ σε άλλο ένα ρεσιτάλ φέτος. Στο ίδιο ματς ο vintage Κλέι... επέστρεψε και μέτρησε 41 πόντους και 10 τρίποντα.

