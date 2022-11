Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ θα είναι off για 1-2 εβδομάδες, άρα χάνει το ματς κόντρα στους Μπακς.

Τεράστια απουσία για τους Μπλέιζερς σε μια σεζόν που τα πάνε περίφημα και έχουν βλέψεις για καλό πλασάρισμα στη Δύση με τα playoffs στο μυαλό τους. Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ υπέστη διάστρεμμα πρώτου βαθμού στο δεξί πόδι και έτσι θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 1-2 εβδομάδες.

Άρα οι Μπακς θα έχουν έναν... πονοκέφαλο λιγότερο, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του δεν θα κληθεί να αντιμετωπίσει έναν από τους κορυφαίους clutch players στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο Λίλαρντ έχει φέτος 26.3 πόντους (τρίτος σκόρερ στη λίγκα), 7 ασίστ και 4.3 ριμπάουντ και το κενό του είναι τεράστιο. Πλέον οι Σάιμονς και Σαρπ λογικά θα κληθούν να πάρουν παραπάνω χρόνο στη θέση «1», αφού και ο Πέιτον είναι εκτός.

Trail Blazers say Damian Lillard has a Grade 1 strain of the soleus muscle in the right lower leg and will be re-evaluated in one to two weeks.