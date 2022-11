Η Λάρσα Πίπεν, πρώην σύζυγος του Σκότι Πίπεν και ο γιος του Μάικλ Τζόρνταν, Μάρκους είναι και επίσημα ζευγάρι.

Ο Μάικλ Τζόρνταν είχε πει στο περίφημο, πια, ντοκιμαντέρ «Last Dance», πως «όταν λέμε Τζόρνταν, θα πρέπει να λέμε και Πίπεν». Το τηλεοπτικό δίκτυο TMZ πιστοποίησε την είδηση που κυκλοφορούσε.

Και φέρνει τον Τζόρνταν και τον Πίπεν μαζί. Όχι τον Μάικλ και τον Σκότι, αλλά τον Μάρκους (Τζόρνταν) και την Λάρσα (Πίπεν). Ο πρώτος είναι 31χρονος γιος του Air, ενώ η δεύτερη είναι η 48χρονη πρώην σύζυγος του φόργουορντ των Σικάγο Μπουλς.

Οι δυο τους εμφανίστηκαν σε παραλία του Μαϊάμι επιβεβαιώνοντας το ρομάντζο. Η Λάρσα Πίπεν ήταν παντρεμένη με τον Σκότι για 23 χρόνια, προτού χωρίσουν, ενώ έχουν τέσσερα παιδιά μαζί.

Larsa Pippen and Marcus Jordan appear to have scrapped their friendship for a full-blown romance. https://t.co/z62xvxh7mE