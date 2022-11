Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός για δεύτερο συνεχόμενο ματς των Μιλγουόκι Μπακς. Το ίδιο θα συμβεί και για τον Τζρου Χόλιντεϊ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στην εκτός έδρας αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς (ξημερώματα Σαββάτου 12/11, 03:00). Οι Μπακς έδωσαν τη λίστα με τους απόντες για το συγκεκριμένο ματς, με τον Greek Freak να αποτελεί μέρος της, λόγω των ενοχλήσεων στο γόνατό του.

Το ίδιο συμβαίνει και για τον Τζρου Χόλιντεϊ, με τους δύο παίκτες να απουσιάζουν και από την εκτός έδρας επικράτηση απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Εκτός είναι και οι μακροχρόνια τραυματίες Κρις Μίντλετον, Πατ Κόνατον, Τζο Ινγκλς και Έι Τζέι Γκριν.

Αυτό θα είναι το τρίτο χαμένο ματς του Giannis σε σύνολο 12 αγώνων.

