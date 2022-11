ΛεΜπρόν: «Πρέπει να μάθω να κάνω flopping» (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει παράπονα από τους διαιτητές και τόνισε πως πρέπει να μάθει να κάνει flopping.

Οι Λέικερς πάνε από το κακό στο χειρότερο στο ΝΒΑ και έχουν πέσει στο 2-9, προβληματίζοντας για άλλη μια σεζόν. Οι Κλίπερς που τους έχουν πάρει τον αέρα τους... καθάρισαν για άλλη μια φορά και επικράτησαν με 114-101. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποχώρησε από το ντέρμπι του Λος Άντζελες με ενοχλήσεις στο πόδι, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης έκανε τα παράπονα του για τη διαιτησία.

Ο Βασιλιάς έδειξε τη δυσαρέσκεια για το γεγονός πως δεν παίρνει τα φάουλ που πρέπει όπως υποστηρίζει και μίλησε και για flopping. «Xρειάζεται να μάθω να κάνω flopping ή κάτι τέτοιο», ήταν τα λόγια του ηγέτη των Λέικερς. Πάντως μπορεί ο Βασιλιάς να είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες που έχουν παίξει ποτέ μπάσκετ, όμως είναι δίχως αμφιβολία και ένας από τους καλύτερους floppers και το παρελθόν του είναι... αμαρτωλό.

LeBron James is frustrated with the lack of foul calls



“I need to learn to flop or something,”



(Via @jovanbuha ) pic.twitter.com/xzR2fqY9su