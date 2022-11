Γιάννης Αντετοκούνμπο και Τζρου Χόλιντεϊ προστέθηκαν στο απουσιολόγιο των Μπακς και εκείνοι χρειάστηκαν 58(!) λεπτά αγώνα και διπλή παράταση προκειμένου να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Θάντερ με 136-132. Κορυφαίος ο Κάρτερ, «παραπάτησε» ο Ποκουσέφσκι.

Οι Μπακς μέτρησαν την 10η νίκη τους σε 11 αναμετρήσεις στην έναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ. Η εκτός έδρας "μάχη" με τους Θάντερ, είχε ως δεδομένο πως τα "ελάφια" θα παρατάσσονταν χωρίς... μισή ομάδα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προφυλάχθηκε από τις ενοχλήσεις στο γόνατο, ενώ στις γνωστές απουσίες των Πατ Κόνατον, Τζο Ινγκλς και Κρις Μίντλετον, προστέθηκε και εκείνη του Τζρου Χόλιντεϊ.

Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, με διπλή παράταση και γεμάτα 58 λεπτά αγώνα, το σύνολο του Μάικ Μπουντενχόλζερ κατάφερε να "αποδράσει" από την Οκλαχόμα και να επιστρέψει σύντομα στα θετικά αποτελέσματα. Για να συμβεί αυτό ο Τζεβόν Κάρτερ σημείωσε ρεκόρ καριέρας έχοντας 36 πόντους και 12 (!) ασίστ, την ώρα που ο rookie Μαρζόν Μπότσαμπ είχε ρόλο πρωταγωνιστή για 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα! Κομβική η συμβολή του "διπλού" Μπρουκ Λόπεζ που σκέπασε τα καλάθια και για ακόμη μία φορά... μίλησε στα σημεία που τον χρειάστηκε περισσότερο η ομάδα (24π.,13ριμπ.), την ώρα που ο Πόρτις προσέθεσε 13 πόντους με 9 ριμπάουντ και ο Χιλ είχε 12 π., 5ασ., 3κλ. και όλη την "βρώμικη" δουλειά.

Από την άλλη, οι 39 πόντοι του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που μοιάζει ασταμάτητος τη φετινή σεζόν δεν φάνηκαν αρκετοί για τους Θάντερ. Όσο και αν είχαν τον Αλεξέι Ποκουσέφσκι στους 17 πόντους με 10 ριμπάουντ και τον Τζος Γκίντεϊ σε καλό φεγγάρι (18π., 15ριμπ, 6ασ.).

Όσον αφορά τον αγώνα, με ένα τρίποντο του Γκρέισον Άλεν το Μιλγουόκι βρέθηκε γρήγορα στο +8 (4-12), όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να αντιδράσουν και να φέρουν το ματς σε ισορροπία με τον Γουίλιαμς να τους δίνει και το προβάδισμα λίγο πριν το τέλος (27-25) της πρώτης περιόδου, που έληξε... στο μηδέν (27-27) ξανά με τον Άλεν. Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο εκείνοι που κρατούσαν τα ηνία ήταν οι Θάντερ, με τους Μπακς να διατηρούνται σε κοντινή απόσταση, ενώ ο Χιλ με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έκλεισε το ημίχρονο στο 55-55. Κάτι που εν μέρει... προοικονομούσε και την κατάληξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

