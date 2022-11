Ο Χουάν Τοσκάνο-Άντερσον συνάντησε... τυχαία φίλο των Λέικερς και φρόντισε να του φτιάξει την ημέρα των γενεθλίων του με εισιτήρια για τον επόμενο αγώνα!

Η καθιέρωση του Χουάν Τοσκάνο-Άντερσον στο ΝΒΑ δεν ήταν εύκολη και ο Μεξικανός φόργουορντ εκτίμησε όλα τα μικρά πράγματα που τον διαμόρφωσαν μέχρι εδώ. Σε πρόσφατο meet & greet γνωστής εταιρίας, φίλοι του μπάσκετ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον περσινό πρωταθλητή με τους Γουόριορς, ενώ ανάμεσά τους βρέθηκε και ένας πιτσιρικάς με εμφάνιση Λέικερς.

Μετά τις φωτογραφίες και τα αυτόγραφα και σε συζήτηση που έκαναν, ο Τοσκάνο-Άντερσον πληροφορήθηκε πως σε λίγες ημέρες ο μικρός φίλος των Λέικερς έχει τα γενέθλια του, αλλά τίποτα προγραμματισμένο την ημέρα εκείνη. Ο άσος των "λιμνάνθρωπων" χωρίς να το σκεφτεί, του προσέφερε δύο εισιτήρια για τον επόμενο αγώνα της ομάδας τους με το χαμόγελο να μην φεύγει από τα χείλη του.

Ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφου για ανάλογες κινήσεις που έχει κάνει στο παρελθόν, ο άσος των Λέικερς είπε: «Αυτή είναι μόνο η ιδεολογία μου. Γνωρίζω πολύ καλά ότι το μπάσκετ θα τελειώσει μια μέρα, οπότε τι άλλο να κάνω σε αυτή τη γη; Δεν είναι μόνο να παίζεις μπάσκετ. Είναι να επηρεάσω τις ζωές των ανθρώπων, να τους δώσω ελπίδα, να τους δώσω ό,τι βλέπουν σε μένα».

shout out to juan toscano-anderson forever, this made me so happy to see pic.twitter.com/fzdX1AY0OV