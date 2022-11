Οι Λος Άντζελες Λέικερς δίνουν τροφή για σκέψη και... βίντεο στον Σακίλ Ο'Νιλ με την εικόνα που παρουσιάζουν στο παρκέ και εκείνος τους φιλοδώρησε με μία πρωτιά στο Shaqtin' a Fool.

Παρά την πρώτη τους φετινή νίκη στο ΝΒΑ, οι Λέικερς έχουν να παρουσιάσουν πολλά... ευτράπελα από τα αρχικά τους παιχνίδια στη Λίγκα για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Κάθε λάθος και κάθε blooper περνάει πάντοτε από την έγκριση του Σακίλ Ο'Νιλ που με το δικό του Shaqtin' a Fool παραδίδει τα βραβεία του στους ειδικούς της γκάφας. Και οι «λιμνάνθρωποι», τουλάχιστον, μέχρι αυτό το σημείο έχουν την πρωτιά.

Κατάφεραν να κερδίσουν στο... ράλι τόσο τον Ζούμπατς και το ανεξήγητο σουτ-ράγκμπι από τη μία ρακέτα στην άλλη, όσο και τον Κορνετ με την άμυνα στο σουτ τριών πόντων, αλλά κάτω από το καλάθι!

The Lakers won #Shaqtin this week 😂



Episode 2 has dropped! pic.twitter.com/b6VPCkoz8j