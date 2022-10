Η ψυχική υγεία είναι πάνω από όλα και ο Τζος Πρίμο μπορεί να αποδεσμεύτηκε από τους Σπερς σε είδηση που σόκαρε, αλλά έσπευσε να εξηγήσει τους λόγους.

Τεράστια έκπληξη προκάλεσε η αποδέσμευση του Τζόσουα Πρίμο από τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Τα «σπιρούνια» είχαν αποκτήσει τον 19χρονο γκαρντ στο Νο12 του Draft το 2021 και η εξέλιξή του ήταν φανερή στο παρκέ.

Ωστόσο τα ξημερώματα του Σαββάτου η είδηση της αποδέσμευσής του σόκαρε το ΝΒΑ. Και ο ίδιος μάλιστα έσπευσε να απαντήσει στο γιατί συνέβη όλο αυτό, κάνοντας λόγο για θέματα ψυχικής υγείας.

«Γνωρίζω πως όλοι ξαφνιαστήκατε από την ανακοίνωση. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω ένα παλαιότερο τραύμα μου και αυτήν την ώρα θα επικεντρωθώ στην ψυχική μου υγεία. Ελπίζω να μπορέσω να μιλήσω για αυτό το θέμα στο μέλλον, να βοηθήσω ανθρώπους» ήταν τα λόγια του Πρίμο στο ESPN.

Φυσικά αυτή είναι η εξήγηση στο ξαφνικό «διαζύγιο» με τους Σπερς, με τον Πρίμο να μετρά στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της φετινής σεζόν 7 πόντους, 3.3 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ.

Josh Primo statement to ESPN in the aftermath of his release from the Spurs tonight: pic.twitter.com/H1n3k3IIcn