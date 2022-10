Τέιτουμ και Λίλαρντ οι παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ

Οι Τζέισον Τέιτουμ και Ντέιμιαν Λίλαρντ αναδείχθηκαν καλύτεροι παίκτες στην πρώτη εβδομάδα του ΝΒΑ σε Ανατολή και Δύση αντίστοιχα.

Ο Τζέισον Τέιτουμ ήταν ο ηγέτης των Σέλτικς για το 3/3 της ομάδας του έχοντας «γράψει» εξαιρετικά νούμερα στα πρώτα ματς του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα μέτρησε κατά μέσο όρο 34.7 πόντους, 8.3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Αντίστοιχα ο Ντέιμαν Λίλαρντ πήρε τους Μπλέιζερς από το χέρι και τους οδήγησε στο... δικό τους 3/3 στην Δυτική Περιφέρεια. Λίγο-πολύ θύμισε τον... παλιό καλό Λίλαρντ, καθώς σε αυτά τα παιχνίδια είχε κατά μέσο όρο 34 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 4.3 τελικές πάσες.

NBA Players of the Week for Week 1.



West: Damian Lillard (@trailblazers)

East: Jayson Tatum (@celtics) pic.twitter.com/J8NP0aOFE2