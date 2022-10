Άτυχος ο Σκότι Μπαρντ στην ήττα των Ράπτορς στο Μαϊάμι, αλλά οι ακτινογραφίες στον αστράγαλό του ήταν καθαρές σύμφωνα με τον Νικ Νερς.

Οι Ράπτορς όχι απλά έχασαν ένα οριακό παιχνίδι από τους Χιτ στο Μαϊάμι, αλλά είδαν και τον Σκότι Μπαρνς να αποχωρεί τραυματίας. Ο περσινός rookie της σεζόν είδε τον δεξιό του αστράγαλο να γυρίζει σε μια προσπάθειά του να φτάσει ως το καλάθι.

Για τον Μπαρνς το παιχνίδι ολοκληρώθηκε εκεί, αφού δε γύρισε ποτέ και σύμφωνα με τον Νικ Νερς η ακτινογραφίες δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Ο Μπαρνς θα υποβληθεί προφανώς και σε μαγνητική με τους Ράπτορς να μη γνωρίζουν προς το παρόν το διάστημα της απουσίας του.

Η φάση τραυματισμού του Μπαρνς

Scottie Barnes was helped to the locker room with a right ankle injury.



Prayers up for Scottie 🙏pic.twitter.com/iucjKYQKxw