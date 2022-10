Λούκα Ντόντσιτς ή αλλιώς... μηχανή παραγωγής highlights για τους Ντάλας Μάβερικς, που επικράτησαν με 137-96 των Γκρίζλις.

Άλλη μία μέρα στη δουλειά για τον Λούκα Ντόντσιτς που οδήγησε τους Μάβερικς στο εντυπωσιακό 137-96. Ο Σλοβένος μοίρασε και μία από τις συνηθισμένες ασίστ του στον Γουντ, κάνοντας όμως πρώτα μία τρομερή ραχιαία ντρίπλα, σε άλλο ένα «Luka Doncic» σόου.

Η ντρίπλα του Ντόντσιτς

LUKA MAGIC IS SHOWING OUT 🪄



This wrap-around dribble in transition is 🤩 pic.twitter.com/pFDPLE9Q2d