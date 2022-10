Ο Στεφ Κάρι είχε κέφια, βλέποντας τον παλιό συμπαίκτη του, Ντάμιον Λι να δίνει τη νίκη στους Φοίνιξ Σανς. Άρχισε να ουρλιάζει με αποτέλεσμα να ξυπνήσει τον γιο του Κάνον.

Ο Στεφ Κάρι αποφάσισε να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Φοίνιξ Σανς με τους Ντάλας Μάβερικς. Το τελικό αποτέλεσμα έκρινε ένα παλιός του συμπαίκτης, ο Ντάμιον Λι.

Και ο Κάρι το πανηγύρισε σαν να κέρδισε η δική του ομάδα.

Αρχικά, ο MVP των περσινών τελικών το γιόρτασε, με το τρίποντο του Λι που έκανε το σκορ 104-100. Αλλά εκεί που έδωσε... ρέστα ήταν στο νικητήριο σουτ. Ο Κάρι άρχισε να φωνάζει. Από πίσω του, σε έναν καναπέ ήταν η σύζυγός του, Αίσα, η οποία τον προειδοποίησε ότι θα ξυπνήσει τα παιδιά. Αλλά ο γκαρντ των Γουόριορς συνέχισε να φωνάζει.

Μέχρι που ο Στεφ διέκοψε το βίντεο, γιατί ο μικρός Κάνον ξύπνησε κλαίγοντας!

Δείτε το βίντεο:

Steph woke up Canon while celebrating Damion Lee’s game-winner 😂



[via @StephenCurry30] pic.twitter.com/SNrX7pcGdq