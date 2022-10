Ο Τζέιμς Χάρντεν επέλεξε άτι άνετο για να φτάσει στο γήπεδο των Μπόστον Σέλτικς για το εναρκτήριο ματς της σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο Τζέιμς Χάρντεν ήταν χαλαρός. Τίποτα δεν μπορούσε να του ταράξει την ηρεμία. Χνουδωτές παντόφλες, στη θέση τους. Κάτι σαν το κάτω μέρος μιας πιτζάμας, στη θέση του. Και ένας μπλουζάκι που συνδυάζει και τα δύο προηγούμενα στοιχεία: χαλαρά και χνουδωτό.

Ο Χάρντεν μπήκε στο TD Garden φορώντας τα ακουστικά του, επαναλαβάνοντας τους στίχους που άκουγε δυνατά!

Δείτε το βίντεο:

James Harden is looking extra comfy pulling up to the Sixers’ season opener vs. the Celtics 👀pic.twitter.com/75GMMkW5Gq