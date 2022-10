Η γροθιά... Γουεμπανιάμα και το «ζέσταμα» για τον τίτλο!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας επιχειρεί μία αναγνωριστική προσέγγιση για το τι θα θυμόμαστε το ερχόμενο καλοκαίρι από την regular season του ΝΒΑ που αρχίζει απόψε. Η μάχη για το πλεονέκτημα έδρας, η αύξηση των πιθανοτήτων για το «λαχείο» από την Γαλλία και τα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν.

Μετά από μία μετεγγραφική περίοδο γεμάτη μεγάλες ανταλλαγές αλλά και μερικές επιστροφές «φανταχτερών» ονομάτων μετά από μακρά απουσία λόγω τραυματισμών, το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν στον «άλλο πλανήτη του αθλήματος» απέχει μόλις ώρες.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το trade που έστειλε τον Γκομπέρ στην Μινεσότα και τον Μίτσελ στο Κλίβελαντ, αναμένεται να αλλάξει αρκετές ισορροπίες σε Δύση και Ανατολή και μοιραία να ενισχύσει το status των Τίμπεργουλβς και των Καβαλίερς αντίστοιχα.

Τα μάτια όλων, όμως, θα βρίσκονται παράλληλα και στους Μπρούκλιν Νετς, που με πλήρη σύνθεση και τους «Big Three» (Ντουράντ, Ίρβινγκ και Σίμονς) εν δράσει, δεν θα έχουν καμία δικαιολογία αν δεν πρωταγωνιστήσουν.

Φυσικά και στην κούρσα του «King James] για το προσπέρασμα στον Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ για την θέση του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών, αλλά και για να βάλει ταυτόχρονα κι ένα τέλος στο «δράμα» που χαρακτηρίζει τα τελευταία δύο χρόνια τον πολυνίκη οργανισμό του Λος Άντζελες (18 τίτλοι).

Τι θα συζητήσουμε περισσότερο φέτος

Μα φυσικά το αν οι Γουόριορς θα επηρεαστούν από την μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο, όπως χαρακτήρισε ο Στιβ Κερ όχι τόσο το σοβαρό επεισόδιο του Γκριν με τον Πουλ , όσο την δημοσιοποίηση του video του «κροσέ» που εξαπέλυσε ο πρώτος στον δεύτερο. Οι πρωταθλητές, πάντως, φαίνεται ότι αφήνουν σιγά-σιγά πίσω τους το συμβάν ανανέωσαν με συνοπτικές διαδικασίες τους Πουλ και του Ουίγκινς (θα πληρώσουν κάτι λιγότερο από μισό δις στον φόρο πολυτελείας) και μένει να δούμε που (και αν) θα βρουν χρήματα για τον Λούνεϊ και πως θα εξελιχθεί η ενσωμάτωση του Ντρέιμοντ Γκριν .

θα επηρεαστούν από την μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο, όπως χαρακτήρισε ο όχι τόσο το σοβαρό επεισόδιο του με τον , όσο την δημοσιοποίηση του video του «κροσέ» που εξαπέλυσε ο πρώτος στον δεύτερο. Οι πρωταθλητές, πάντως, φαίνεται ότι αφήνουν σιγά-σιγά πίσω τους το συμβάν ανανέωσαν με συνοπτικές διαδικασίες τους και του (θα πληρώσουν κάτι λιγότερο από μισό δις στον φόρο πολυτελείας) και μένει να δούμε που (και αν) θα βρουν χρήματα για τον και πως θα εξελιχθεί η ενσωμάτωση του Ντρέιμοντ . Το αν οι Μπακς θα καταφέρουν να παραμείνουν στο ίδιο υψηλό επίπεδο της τελευταίας διετίας χωρίς ουσιαστική ενίσχυση (πήραν μόνο τον Τζοε Ίνγκλις). Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να παίξουν πολλά παιχνίδια μαζί οι “Big Three” ( Αντετοκούνμπο, Χόλιντεϊ και Μίντλετον) και να κάνουν καλή σεζόν ο Πόρτις, ο Άλεν και ο Λόπεζ . Όσοι γνωρίζουμε καλά τον Γιάννη, βέβαια, ξέρουμε ότι όσο περισσότερο δεν υπολογίζει κάποιος το Μιλγουόκι , τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες για ένα εντυπωσιακό step up. Και ο “Greek Freak” λατρεύει τέτοιου είδους προκλήσεις.

θα καταφέρουν να παραμείνουν στο ίδιο υψηλό επίπεδο της τελευταίας διετίας χωρίς ουσιαστική ενίσχυση (πήραν μόνο τον Τζοε Ίνγκλις). Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να παίξουν πολλά παιχνίδια μαζί οι “Big Three” ( και να κάνουν καλή σεζόν ο Πόρτις, ο Άλεν και ο . Όσοι γνωρίζουμε καλά τον Γιάννη, βέβαια, ξέρουμε ότι όσο περισσότερο δεν υπολογίζει κάποιος το , τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες για ένα εντυπωσιακό step up. Και ο “Greek Freak” λατρεύει τέτοιου είδους προκλήσεις. Το κατά πόσο οι Κλίπερς του πιο πλούσιου ιδιοκτήτη του ΝΒΑ θα δικαιώσουν τις προσδοκίες που τους θέλουν να φτάνουν μέχρι τους τελικούς και να διεκδικούν τον τίτλο. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει σίγουρα οι επιστροφές των Λέοναρντ και Γουόλ να «κολλήσουν» με το σύνολο που ετοιμάζει ο Τάϊρον Λου και να αποδειχθεί η αισιοδοξία του Πολ Τζορτζ που πιστεύει ότι η εύρεση «χημείας» θα εκτοξεύσει την ομάδα τους στα αστέρια.

Το πόσο θα επηρεάσει τους περυσινούς φιναλίστ Σέλτικς η τιμωρία του προπονητή που τους καθοδήγησε και συνέβαλε τα μέγιστα στην ολική επαναφορά του Φεβρουαρίου που τους πήγε δύο βήματα πριν από την κατάκτηση του τίτλου. Ο Ίμε Ουντόκα ήταν κατά πολλούς ο κετρικός πόλος της περυσινής επιτυχίας του οργανισμού της Βοστόνης και μένει να φανεί αν ο Τέιτουμ και ο Μπράουν θα τρυπήσουν το ταβάνι τους για να διατηρήσουν την ομάδα σε επίπεδο κορυφής.

Τη συνεργασία του διδύμου Χάρντεν-Εμπίντ και τι θα προσδώσει στην ομάδα η προσθήκη του εξολοθρευτή Πι Τζέι Τάκερ. Για τον «Μούσια» ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία να παραμείνει στο επίπεδο του superstar και για τον Καμερουνέζο με το γαλλικό διαβατήριο μία ακόμη για να διεκδικήσει το βραβείο του MVP και να πάει μακριά τους Σίξερς.

Το πόσο μακριά θα φτάσουν οι Γκρίζλις που με τις 56 νίκες που πέτυχαν πέρυσι τερμάτισαν 2οι στην Δύση και ισοφάρισαν το ρεκόρ νικών στην ιστορία του οργανισμού στην κανονική περίοδο. Για να ανέβουν επίπεδο θα πρέπει ο Τζα Μοράντ να μπει στην συζήτηση για τον MVP και οι Μέλτον, Μπρουκς, Μπέιν και Τζάρεν Τζάκσον να έχει μεγάλη συνέπεια στην απόδοσή τους.

Το πόσο διαφορετικός θα παρουσιαστεί ο Νίκολα Γιόκιτς στην κανονική περίοδο μετά από δύο σερί χρονιές που αναδείχτηκε MVP, χωρίς οι Νάγκετς να περάσουν στους τελικούς της Δύσης. Αλλά και το κατά πόσο ο Τζαμαλ Μάρεϊ παραμένει ο ίδιος παίκτης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Το πόσο θα επηρεάσει τους περυσινούς πρωτοπόρους της regular season, Φίνιξ Σανς, το σκάνδαλο με τις ρατσιστικές συμπεριφορές του ιδιοκτήτη της, που τιμωρήθηκε με έναν χρόνο αποκλεισμό κι έβγαλε την ομάδα στο σφυρί. Καθώς επίσης και την κατάληξη που θα έχει το σίριαλ με τον Τζέι Κράουντερ που έχει ζητήσει ανταλλαγή, σε συνδυασμό με το αν θα ξανακολλήσει το ραγισμένο γυαλί της σχέσης του Μόντι Γουίλιαμς με τον ΝτιΆντρε Έϊτον.

Την διατήρηση της κουλτούρας του νικητή στο Μαϊάμι, που ενισχύθηκε λιγότερο από τους υπόλοιπους «μνηστήρες» της Ανατολής κι έδωσε πολυετές συμβόλαιο (130 εκ.$ για 4 χρόνια) στον περυσινό «έκτο παίκτη» του πρωταθλήματος, Τάιλερ Χίρο.

Το αν φτάνει ο Λούκα Ντόντσιτς στο Ντάλας για να μετατρέψει τους Μάβερικς σε ομάδα πρωταθλήματος ή αν οι συμπαίκτες του θα παίξουν για να τον βγάλουν MVP της κανονικής περιόδου, μέχρι να ενισχυθεί η ομάδα με έναν δεύτερο superstar πρώτου μεγέθους. Και φυσικά το αν θα βγάλει την χρονιά στο Τέξας ο «δικός» μας, Τάιλερ Ντόρσεϊ ή θα γυρίσει μία ώρα αρχύτερα στην Ευρώπη...

Τελευταίο, αλλά σε καμία περίπτωση υποδεέστερο σε σημασία, το tanking που θα μας απασχολεί καθημερινά. Άλλωστε, πολλές είναι οι ομάδες που έχουν ήδη εγκαταλείψει τις όποιες βλέψεις είχαν για την εφετινή σεζόν, προς όφελος των πιθανοτήτων που θα έχουν (με όσο χειρότερο ρεκόρ τερματίσουν) για το νο1 στο draft του 2023.

Η πρώτη επιλογή στην διαδικασία του επόμενου Ιουνίου, ισοδυναμεί με τον «πρώτο αριθμό του λαχείου» για τα επόμενα χρόνια στο ΝΒΑ, από την άποψη ότι υγιής να είναι, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αποτελεί το μεγαλύτερο NBA prospect όλων των εποχών και κατά συνέπεια το next big thing του παγκοσμίου μπάσκετ.

Αυτές και άλλες πολλές ιστορίες θα συζητάμε καθημερινά από απόψε και κάθε μέρα, εδώ στο Gazzetta, για το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.



Γιατί we all love this game!