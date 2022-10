Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι με τους Μπακς για τα δυο ματς κόντρα στους Χοκς για την preseason και η προσπάθειά του να χαϊδέψει ένα λευκό γεράκι δεν πήγε τόσο καλά.

Οι Μπακς και οι Χοκς θα δώσουν δυο αγώνες στο Άμπου Ντάμπι για την preseason του ΝΒΑ και η προσπάθεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο να χαϊδέψει ένα λευκό γεράκι δεν ήταν απολύτως... πετυχημένη.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς το πήρε στα χέρια του, άρχισε να το χαϊδεύει μέχρι που αυτό κουνήθηκε και τρόμαξε τον Greek Freak, ο οποίος με τη σειρά του το... επέστρεψε αμέσως, με τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε γέλια.

A new experience with a falcon didn't age well for Giannis Antetokounmpo 😅



