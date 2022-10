Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θα ήθελα το mid-range του Μάικλ Τζόρνταν» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κλήθηκε να απαντήσει ποιές δεξιότητες θα ήθελε να έχει από τους θρύλους του NBA, με το mid-range σουτ του Μάικλ Τζόρνταν να μπαίνει... στο στόχαστρο.

Κάθε ένα πρόσωπο που άφησε το στίγμα του ανά τα χρόνια στο ΝΒΑ, είχε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που τον έκανε να ξεχωρίσει. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το γνωρίζει καλά και βρισκόμενος στο Άμπου Ντάμπι για τα φιλικά παιχνίδια των Μπακς με τους Χοκς ρωτήθηκε για το ποιά δεξιότητα θα ήθελε να αποκτήσει από κάθε θρύλο της Λίγκας.

Ο Greek Freak επέλεξε τον Κόμπι Μπράιαντ, τον Σακίλ Ο'Νίλ, αλλά και τον Μάικλ Τζόρνταν για να φτιάξει...τον τέλειο παίκτη!

«Ναι, ναι αφήστε με να πω μερικά... Λοιπόν θα ήθελα το mid-range του Μάικλ Τζόρνταν, το footwork του Κόμπι, το σουτ του Ρέτζι Μίλερ από την περιφέρεια, την κυριαρχία του Σακίλ και την... hee hee (σ.σ ή αλλιώς πάσα) του Μάτζικ Τζόνσον» είπε με τις αντιδράσεις του να είναι ξεκαρδιστικές.

A little bit of MJ? A little bit of Magic?



Giannis picks which skills he’d be want from NBA legends 👀 #NBAinAbuDhabi pic.twitter.com/bxcIO3Aycx