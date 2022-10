Ο Λάρι Νανς συμφώνησε για ανανέωση αξίας 21.5 εκατ. δολαρίων με τους Πέλικανς.

«Έδεσαν» τον Λάρι Νανς οι Πέλικανς. Η ομάδα από τη Νέα Ορλεάνη συμφώνησε με τον 29χρονο ψηλό για διετή επέκταση αξίας 21.6 εκατ. δολαρίων. Μάλιστα πλέον το συμβόλαιο του έμπειρου φόργουορντ/σέντερ είναι τριετές 31.3 εκατ. δολαρίων με την παλιά συμφωνία που υπήρχε

Αυτή η επέκταση της συνεργασίας κρατά τον Νανς στους πελεκάνους μέχρι τη σεζόν 2024-25 και του επιτρέπει να μπει στο club των σημαντικών franchise players όπως ο Ζάιον Γουίλιαμσον, ο Μπράντον Ίνγκραμ και ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ σε μεγάλα συμβόλαιο.

Πέρυσι ο Νανς έπαιξε σε εννιά ματς με τους Πέλικανς και μέτρησε 7.3 πόντους και 4.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

New Orleans Pelicans F Larry Nance Jr., has agreed on a two-year, $21.6 million contract extension, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. Nance’s total deal ties him to the franchise for three years and $31.3 million. pic.twitter.com/dZl6bewRxB