ΝτιΒιτσέντζο: «Πήγα στους Γουόριορς επειδή θέλω να νιώσω ξανά την κουλτούρα της νίκης»

Τη δική του εξήγηση για το συμβόλαιο που υπέγραψε με τους πρωταθλητές του ΝΒΑ, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έδωσε ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο.

Ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο το καλοκαίρι που μας πέρασε, άφησε το Σακραμέντο και τους Κινγκς για τους Γουόριορς. Ο 25χρονος γκαρντ υπέγραψε στο αντίτιμο των 9.3 εκατομμυρίων δολαρίων για δύο χρόνια.

«Θέλω να νιώσω ξανά αυτήν την κουλτούρα της νίκης. Τη χαρά του να παίζεις απλό μπάσκετ που κερδίζει» ανέφερε ο ίδιος, που μετά το Μιλγουόκι έχασε το στοιχείο του πρωταθλητισμού. Ο Ντιβιτσέντζο, που είχε επιλεγεί στο Νο17 του Draft του 2018, ήταν μέρος της ομάδας του πρωταθλήματος των Μπακς, δίπλα στον Γιάννη το 2021.

Μάλιστα ο ΝτιΒιτσέντζο άφησε συμβόλαιο με περισσότερα χρήματα για να μετακομίσει στην παρέα του Κάρι, του Τόμπσον και του Ντρέιμοντ Γκριν.

