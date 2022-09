Με την Κάντις Ντουπρί στο τεχνικό επιτελείο θα συνεχίσουν την πορεία τους οι Σαν Αντόνιο Σπερς, αφού η άλλοτε σταρ του WNBA θα βρεθεί στο πλευρό του Πόποβιτς ως player develpoment coach.

Με εμπειρία, τίτλους και παραστάσεις τόσο από το WNBA όσο και από τα ευρωπαϊκά παρκέ, η Κάντις Ντουπρί ανοίγει νέα σελίδα στην καριέρα της και συγκεκριμένα... προπονητική.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς και ο Γκρεγκ Πόποβιτς μετά την εποχή της Μπέκι Χάμον ανοίγουν νέα σελίδα με την 38χρονη επτά φορές All-Star και πρωταθλήτρια του 2014.

Η Ντουπρί αναλαμβάνει το... κοουτσάρισμα για το player development έχοντας περάσει το Summer League του Λας Βέγκας ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του θρυλικού κόουτς.

