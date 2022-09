Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα θα αγωνιστεί για άλλη μία σεζόν στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς για τη 19η σεζόν του στο NBA. Την τελευταία, όπως είπε.

Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα επιστρέφει! Το ανακοίνωσε στο podcast του, με τίτλο «Point Forward», προειδοποιώντας τον Στεφ Κάρι: «Για να ξέρεις Στεφ, αυτή είναι η τελευταία».

Ο 38χρονος σμολ φόργουορντ θα αγωνιστεί για 19η σεζόν στο NBA, ενώ είχε γίνει draft το 2004, στην 9η επιλογή.

Πέρσι επέστρεψε στους Γουόριορς, μετά από δύο σεζόν, ενώ συνολικά (μετρώντας και αυτή) θα συμπληρώσει 8 χρόνια στο Γκόλντεν Στέιτ, έχοντας κατακτήσει 4 πρωταθλήματα.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε Φιλαντέλφια 76ερς, Ντένβερ Νάγκετς και Μαϊάμι Χιτ.

