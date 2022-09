Στα χέρια του Κρις Μίντλετον είναι η ανανέωση με τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο το καλοκαίρι του 2023, με τον ίδιο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να... αλλάξουν τα πράγματα, παρά την επιθυμία του για παραμονή.

Αναποφάσιστος ως προς το μέλλον του είναι ο Κρις Μίντλετον, που μπορεί να κρίνει το μέλλον του για την επόμενη σεζόν και το αν τελικά θα παραμείνει στο Μιλγουόκι, παρέα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Μίντλετον με το φινάλε της σεζόν έχει οψιόν ύψους 40.4 εκατομμυρίων δολαρίων για να ανανεώσει και να παραμείνει στους Μπακς τη σεζόν 2023-24, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο δεδομένο, όπως ο ίδιος δήλωσε.

«Όλοι γνωρίζουν πως θέλω να μείνω εδώ στο Μιλγουόκι, αλλά ξέρετε, μιλάμε για μπίζνες. Τα πράγματα αλλάζουν και δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Δεδομένα όμως θα ήθελα να μείνω» ήταν η αποστροφή του Μίντλετον.

Η απουσία του άλλωστε ήταν φανερή στην περσινή σειρά των playoffs των Μπακς με τους Σέλτικς, εκεί όπου τα «Ελάφια» αποκλείστηκαν με 4-3 και παρέδωσαν τα σκήπτρα τους.

