Ο Μανού Τζινόμπιλι, ο σπουδαίος Αργεντίνος μπήκε στο Hall Of Fame μαζί με σπουδαία ονόματα όπως ο Τιμ Χάρνταγουεϊ και ο Τζορτζ Καρλ.

Ήρθε η στιγμή για να μπει στο Hall Of Fame ο τεράστιος Αργεντίνος, ο θρύλος των Σπερς. Ο Μανού Τζινόμπιλι ανήκει πλέον και επίσημα στους κορυφαίους που έπαιξαν ποτέ το άθλημα και αποτελεί μέλος της κλάσης του 2022 μαζί με άλλες σπουδαίες μορφές όπως ο Τιμ Χάρνταγουεϊ και ο θρυλικός προπονητής Τζορτζ Καρλ. O Mανού πήρε 4 πρωταθλήματα και είναι ένας από τους 2 παίκτες στην ιστορία με τίτλο στο ΝΒΑ, στη Euroleague και χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Για πολλά χρόνια ένας από τους κορυφαίους έκτους παίκτες του ΝΒΑ που φυσικά πάντα ήταν εκείνος που τέλειωνε τα ματς, αφού ο Γκρεγκ Πόποβιτς τον εμπιστευόταν στα κρίσιμα παρέα με τους συνοδοιπόρους του, Ντάνκαν, Πάρκερ, αλλά και Λέοναρντ αργότερα. Ο Μανού στάθηκε στο Σαν Αντόνιο στην ομιλία του, αλλά και στον Πόποβιτς με τον Ντάνκαν.

«Οι Σπερς ήταν μια ομάδα που με υποστήριζε πολύ. Πόποβιτς τι να πω εγώ για σένα; Ένας τόσο σημαντικός άνθρωπος για μένα και την οικογένεια μου και ποτέ δεν θα μπορώ να σε ευχαριστήσω όσο πρέπει. Ο Ντάνκαν είναι ένας από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών, ένας από τους κορυφαίους συμπαίκτες. Είμαι χαρούμενος που ήμουν μαζί σε μια ομάδα με τους Πόποβιτς, Πάρκερ, Ντέιβιντ Ρόμπινσον και Τιμ Ντάνκαν. Αυτοί και πολλοί άλλοι βοήθησαν στην εξέλιξη της καριέρας μου», ανέφερε ο Τζινόμπιλι.

Αναλυτικά η κλάση του 2022

Manu Ginobili, Tim Hardaway, Swin Cash, Lindsay Whalen, Marianne Stanley, Theresa Shank Grentz, George Karl, Bob Huggins, Hugh Evans, Lou Hudson, Larry Costello, Del Harris and Radivoj Korac.

"If I had to choose one moment to stop time and enjoy forever, it is right now with you"



Manu to his sons #22HoopClass 😢 pic.twitter.com/38gK6HRW2Z