Ένα στατιστικό που συνοδεύει όλη την καριέρα του Μπέβερλι, κάνει τους Λέικερς να αισιοδοξούν.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι αποτελεί το νέο απόκτημα των Λέικερς και έρχεται να δώσει λύσεις κυρίως στην άμυνα των λιμνάνθρωπων και να σκληρύνει την ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Ο Russ δεν θα μείνει ανεπηρέαστος από αυτή την κίνηση και ήδη άρχισαν τα σενέρια για αποχώρηση του από το Λος Άντζελες.

Πάντως ο Μπέβερλι έχει ένα στατιστικό που δείχνει συνέπεια όσον αφορά την παρουσία του στα playoffs. Σε όλη την του την καριέρα στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, ο Pat δεν έχει χάσει ποτέ την είσοδο στα playoffs. Το πέτυχε από το 2013 μέχρι το 2017 με τους Ρόκετς, ενώ το ίδιο έγινε με τους Κλίπερς μέχρι το 2021. Πέρυσι βοήθησε τους Τίμπεργουλβς με την σκληρά του και έβαλε το λιθαράκι του για να μπουν στην postseason.

Μένει να δούμε αν το σερί θα συνεχιστεί και στους Λέικερς, οι οποίοι πέρυσι ξεκίνησαν τη σεζόν σαν ένα από τα φαβορί και καταποντίστηκαν, κάνοντας μία από τις χειρότερες σεζόν τηςιστορίας τους με βάση το ρόστερ τους και χάνοντας τελικά το... τρένο της postseason.

Teams Patrick Beverley has been on have made the playoffs every year in his career.



