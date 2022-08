Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν σταματά να δουλεύει ενόψει της νέας σεζόν και μας χάρισε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

Πριν από λίγες μέρες ο ΛεΜπρόν Τζέιμς υπέγραψε τη maximum επέκταση που του έδωσαν οι Λέικερς για δυο χρόνια και 97.1 εκατομμύρια δολάρια, μένοντας στο L.A. ως το 2025. Ο Βασιλιάς έχει βάλει στόχο να πάρει το πέμπτο πρωτάθλημα της καριέρας του και δουλεύει σκληρά σε άλλη μια offseason. Μπορεί να έχει πατήσει τα 37, όμως παραμένει κυρίαρχος και ένας εκ των κορυφαίων παικτών στη λίγκα.Ο ΛεΜπρόν προετοιμάζεται ενόψει της νέας σεζόν και μας χάρισε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα με το ένα χέρι στις εγκαταστάσεις των λιμνάνθρωπων, μετά από πάσα στο ταμπλό.

Απολαύστε την εντυπωσιακή πτήση του ηγέτη των Λέικερς

.@KingJames still wants to show off the bounce entering year 19 🐰



(via kingjames/IG)pic.twitter.com/KY2jAhY6oT