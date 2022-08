Οι Σακραμέντο Κινγκς συμφώνησαν με τον Κεντ Μπέιζμορ σε συμβόλαιο ενός έτους, δείχνοντας την πρόθεσή τους να προσθέσουν περισσότερη άμυνα στο ρόστερ τους.

Μετά από μία πενταετία στους Ατλάντα Χοκς (2014-2019) ο Κεντ Μπέιζμορ θα αλλάξει φανέλα για πέμπτη φορά, σε διάστημα τριών ετών! Και θα βάλει ξανά αυτή των Σακραμέντο Κινγκς.

Η ομάδα από την Καλιφόρνια, μετά τον Μάθιου Ντελαβεντόβα, αποκτά ακόμη έναν ικανό περιφερειακό αμυντικό, μολονότι ο Μπέιζμορ είναι πια 33 ετών.

Μετά τους Χοκς αγωνίστηκε στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και στους Κινγκς, ενώ την περσινή σεζόν άνηκε στο ρόστερ των Λος Άντζελες Λέικερς.

Εκεί μέτρησε 3.4 πόντους και 1.8 ριμπάουντ σε 14 λεπτά στο παρκέ.

