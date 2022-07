Ο Πατ Κόνατον φρόντισε να διδάξει τα μυστικά του μπάσκετ στο πλαίσιο του camp του, ωστόσο δεν υπολόγισε στην πιτσιρίκα που... τον χόρεψε για να του βάλει καλάθι.

Ο παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς και συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα «ελάφια», Πατ Κότατον, λίγο πριν ξεκινήσει την τελευταία σεζόν του συμβολαίου του με την ομάδα, περνά τον χρόνο του στο Camp μοιράζοντας μπασκετικά τιπς στα παιδιά που συμμετέχουν.

Κάτι που φαίνεται να το χαίρεται με την ψυχή του. Αφού έδειξε τις κινήσεις του στο παρκέ, έπαιξε τα πιτσιρίκια σε καταστάσεις 1vs1 και μέτρησε την μία τάπα μετά την άλλη.

Μέχρι που μία μικρή μπασκετμπολίστρια τον... χόρεψε για να τον προσπεράσει και να σκοράρει. Φυσικά, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο Κόνατον πέφτει στο παρκέ εσκεμμένα και ας πόσταρε τα στιγμιότυπα μιλώντας για... εκδίκηση!

Got crossed by Lena 🙈🤷🏼‍♂️ (got my revenge on the other campers tho 😜) … fun day at camp! @pcfoundation24 @conntentstudios https://t.co/KgEYEwjVJH