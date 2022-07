Ο Κλέι Τόμπσον βρέθηκε σε αγώνα μπέιζμπολ του αδερφού του και έδειξε με τη σειρά του... τις επιδόσεις του στη μπίρα πίνοντάς την με μία ανάσα.

Ο Τρέισι Τόμπσον βρισκόταν στο χορτάρι και αγωνιζόταν με τους Ντότζερς απέναντι στους Τζάιαντς και ο αδερφός του, Κλέι το χαιρόταν με την ψυχή του στις εξέδρες. Ο σταρ των Γουόριορς περνάει την offseason περίοδο με προπονήσεις ενόψει της νέας σεζόν, ωστόσο δεν μπορεί να παραλείψει και τις στιγμές χαλάρωσης.

Ακόμη και όταν αυτές είναι σε ένα άλλο γήπεδο και τον... φακό γυρισμένο συνεχώς πάνω του. Ο Κλέι είναι λάτρης του μπέιζμπολ και στηρίζει σε κάθε ευκαιρία τον μικρότερο της οικογενείας, Τρέισι. Στον πιο πρόσφατο αγώνα, ο Τόμπσον το χάρηκε με την ψυχή του, πανηγύρισε κάθε κίνηση του αδερφού του και ήπιε τις μπίρες... μονορούφι!

Όταν τελείωσε ο αγώνας, μπήκε και ο ίδιος στο γήπεδο, προσποιούμενος πως γίνεται για λίγο παίκτης του μπέιζμπολ.

