Πόρτις: «Οι Αντετοκούνμπο μιλάνε ελληνικά όταν παίζουμε χαρτιά, μάλλον θα κλέβουν»

Ο Μπόμπι Πόρτις έβγαλε στη... σέντρα τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο, θεωρώντας ότι αμφότεροι κλέβουν όταν παίζουν όλοι μαζί χαρτιά!

Πριν από μερικές ημέρες ο Πόρτις οριστικοποίησε την παραμονή του στους Μιλγουόκι Μπακς και μιλώντας σ' ένα podcast σχολίασε με μπόλικη δόση χιούμορ τα καμώματα των συμπαικτών του!

Συγκεκριμένα και αφού ισχυρίστηκε ότι ο Κρις Μίντλετον είναι ο πιο «σφικτός» οικονομικά σε αντίθεση με τον Τζρου Χολιντεϊ που είναι πιο «γενναιόδωρος», η κουβέντα στράφηκε στο ποιος «κλέβει» περισσότερο όταν οι παίκτες των Μπακς διασταυρώνουν τα ξίφη τους στα χαρτιά. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν... γλίτωσαν από τις αποκαλύψεις του συμπαίκτη τους.

Αρχικά ο Μπόμπι Πόρτις είπε τ' όνομα του Γουέσλι Μάθιους ωστόσο στη συνέχεια το... άλλαξε αμέσως λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μάλλον ο Γιάννης και ο Θανάσης γιατί όταν παίζουμε μιλάνε ελληνικά» προκαλώντας φυσικά το γέλιο με αυτήν την απάντησή του.

Bobby Portis spills the beans on his @Bucks teammates.



Generous: Jrue Holiday

Cheap: Khris Middleton

Most likely to cheat at cards: The Antetokounmbros



"Giannis and TA, man, they always speak Greek when we play cards. I don't know what they be saying."#FearTheDeer 😂🤣😂 pic.twitter.com/YzoWl6C0pO