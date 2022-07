Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς είναι οι νικητές του φετινού Summer League στο Λας Βέγκας, επικράτησαν με 85-77 των Νιου Γιορκ Νικς.

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς κατέκτησαν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους το Summer League. Στον τελικό που έγινε στο Λας Βέγκας - όπως και το υπόλοιπο τουρνουά - η ομάδα από το Όρεγκον επικράτησε με 85-77 των Νιου Γιορκ Νικς.

Φέτος για πρώτη φορά οι νικητές θα λάβουν δακτυλίδια στο πρότυπο του NBA. Ο Τρέντον Γουότφορντ μέτρησε 19 πόντους και 7 ριμπάουντ και αναδείχθηκε ο MVP του τουρνουά.

THE BLAZERS ARE YOUR 2022 @NBASummerLeague CHAMPS 🏆 pic.twitter.com/Vm1SVGcSk1