Ο Πατ Κόνατον βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επέκτασης του συμβολαίου του με τους Μιλγουόκι Μπακς για την επόμενη τριετία!

Όπως όλα δείχνουν, ο Πατ Κόνατον θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, αφού αναμένεται να υπογράψει την ανανέωση του συμβολαίου του.

Λίγο καιρό νωρίτερα, ο ίδιος αποφάσισε να ενεργοποιήσει την οψιόν των 5.7 εκατομμυρίων δολαρίων και να παραμείνει στους Μπακς έως και το τέλος της σεζόν 2022-23.

Κάτι που λειτούργησε θετικά στην περίπτωσή του με αποτέλεσμα η ομάδα να ξεκινήσει και τις σχετικές συζητήσεις περί επέκτασης του συμβολαίου του για ακόμη τρεις σεζόν! Κάτι που πρόκειται να του αποφέρει ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος του The Atlhetic, Σαμς Τσαράνια.

Ο Κόνατον την σεζόν που μας πέρασε πραγματοποίησε τις πιο παραγωγικές του εμφανίσεις με τα «ελάφια» έχοντας κατά μέσο όρο 9.9 πόντους και 4.2 ριμπάουντ ανά 26 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 64% στα δίποντα και 40% στα τρίποντα.

Milwaukee Bucks swingman Pat Connaughton is finalizing a three-year, $30 million contract extension with the franchise, sources tell @TheAthletic @Stadium. The deal takes the Bucks' key shooter and well-regarded leader through the 2025-26 season.