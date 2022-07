O Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν σταματά να δουλεύει σκληρά στην Ελλάδα.

Μετά από μια απαιτητική σεζόν στο ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει μπροστά του την πρόκληση του Eurobasket με την Εθνική μας ομάδα, ενώ θέλει να μπει δυνατά και στη νέα αγωνιστική περίοδο στο ΝΒΑ για να επιστρέψει στον θρόνο του.

Ο Greek Freak βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν σταματά να δουλεύει σκληρά. Πριν λίγες μέρες έκανε την προπόνηση του στο ΣΕΦ και πλέον λιώνει στο κλειστό της Κηφισιάς, δείχνοντας την λαχτάρα του, φορώντας φανελάκι Ελλάδας. Zεσταίνεται ενόψει Eurobasket.

You get what you work for not what you wish for😃 pic.twitter.com/Tg7upfiLrU