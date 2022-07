Γουόλ: «Δεν χρειάζεται να κάνω τον Batman κάθε βράδυ»

O Tζον Γουόλ χρησιμοποίησε μια φοβερή ατάκα για να δείξει την ποιότητα στο ρόστερ των Κλίπερς.

Τα τελευταία χρόνια ο Τζον Γουόλ βρίσκεται πολύ περισσότερο στα... πιτς παρά παίζει μπάσκετ, όμως φέτος θέλει να αλλάξει την κατάσταση στους Κλίπερς. Για πολλές σεζόν στους Γουίζαρντς ήταν ο ηγέτης, ειδικά πριν ανέβει ο Μπράντλεϊ Μπιλ, και έπρεπε να κουβαλήσει την ομάδα. Τώρα έχει μπροστά του δύο superstar, τον Καουάι Λέοναρντ και τον Πολ Τζορτζ.

Ο έμπειρος point guard μίλησε για τις επιλογές στο ρόστερ των Κλίπερς, ενώ τόνισε πως θα έχει λιγότερη ευθύνη σε σχέση με αυτή που είχε στην Ουάσινγκτον. «Δεν θα πρέπει να είμαι κάθε βράδυ ο Batman για να νικήσει η ομάδα μου. Αυτός είναι ο στόχος μου αυτή τη στιγμή στην καριέρα μου. Δεν θέλω να είμαι ο Batman κάθε βράδυ. Έχουμε πολλούς που μπορούν να γίνουν Batman», ανέφερε στο ESPN.

Ο Γουόλ θα δώσει μάχη για τη θέση του βασικού point guard μαζί με τον Ρέτζι Τζάκσον. Τη σεζόν που πέρασε, ο Τζον δεν έπαιξε ούτε λεπτό, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2020-21 αγωνίστηκε σε 40 ματς των Ρόκετς με 20.6 πόντους, 6.9 ασίστ και 1.1 κλέψιμο μέσο όρο.

