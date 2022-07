Ο Μάτζικ Τζόνσον στη Σαντορίνη με φόντο το ηφαίστειο

Ο Μάτζικ Τζόνσον απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές του στη Σαντορίνη, ποζάροντας με φόντο το ηφαίστειο.

Ο Μάτζικ Τζόνσον συνεχίζει το tour στα ελληνικά νησιά και μετά από τη Μύκονο, βρέθηκε στη Σαντορίνη ανεβάζοντας τη σχετική φωτογραφία στα social media.

Τα ελληνικά νησιά αποτελούν hot προορισμό για τον θρύλο των Λέικερς που δεν χάνει την ευκαιρία να επισκεφτεί την Ελλάδα. Αυτή τη φορά, πόζαρε με φόντο τον μπλε τρούλο από τις Τρεις Καμπάνες των Φηρών και το ηφαίστειο.



Cookie and I at the famous Church of Three Bells of Fira in the beautiful city Santorini! Behind us you can see a volcano. pic.twitter.com/5pUhpyOdZu