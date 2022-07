Ο Μπράντλεϊ Μπιλ φυσικά ούτε που το σκέφτηκε για να πει το «ναι» και να υπογράψει το νέο, «χρυσό» συμβόλαιο πέντε ετών που του πρότειναν οι Γουόσινγκτον Γουίζαρντς, παρά το γεγονός πως λίγα 24ωρα νωρίτερα είχε αποφασίσει να φύγει.

Αν και την περασμένη σεζόν αναγκάστηκε από ... Γενάρη μήνα να μείνει εκτός δράσης λόγω σοβαρότατου τραυματισμού στον καρπό, ο Μπιλ θα παραμείνει στους Γουίζαρντς που του έκαναν τρομερή προσφορά την πρώτη ημέρα της Free Agency στο NBA.

Το συμβόλαιο που του πρότεινε η ομάδα και στο οποίο συμφώνησε ο παίκτης θα του αποφέρει 251 εκατομμύρια δολάρια και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πίσω από τον Γιόκιτς, ο οποίος υπέγραψε την επέκταση στους Νάγκετς έναντι 264 εκατομμυρίων.

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν πριν από μερικές μέρες ο Μπιλ είχε αποφασίσει ν' αποχωρήσει από την ομάδα της Γουόσινγκτον άφηνε 36.4 εκατ. δολάρια που προβλέπονταν βάσει συμφωνίας για τη σεζόν 2022-23 (player option). Παρ' όλα αυτά, βγήκε τρομερά κερδισμένος με το νέο deal.

